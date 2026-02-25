SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam Videolarıİstanbul'da Polisevi'nde yangın!İstanbul'da Polisevi'nde yangın!Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 16:01 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 16:04 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan 5 katlı polisevinin çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerine gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise yetkililerden bilgi aldı.Bunlar da Var 00:17Balıkesir'de F-16'nın düşme anı kamerada 25.02.2026Çarşamba 04:32Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağında şehit olan pilotun naaşına ulaşıldı 25.02.2026Çarşamba 05:43Balıkesir Valisi Duyurdu: Görev uçuşunda F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu 25.02.2026Çarşamba 00:34İzmir'de 17 yıldır kayıp kadının cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu 24.02.2026SalıCANLI YAYIN