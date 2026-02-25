SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıErdemli’de ölümlü kaza! 16 yaşındaki Defne Su böyle hayatını kaybetti!Erdemli’de ölümlü kaza! 16 yaşındaki Defne Su böyle hayatını kaybetti!Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 12:15 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Mersin’in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü 10. sınıf öğrencisi Defne Su Çelik yaşamını yitirdi, arkadaşı ağır yaralandı.Bunlar da Var 04:32Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağında şehit olan pilotun naaşına ulaşıldı 25.02.2026Çarşamba 05:43Balıkesir Valisi Duyurdu: Görev uçuşunda F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu 25.02.2026Çarşamba 00:34İzmir'de 17 yıldır kayıp kadının cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu 24.02.2026Salı 36:22Nihat Hatipoğlu ile İftar 6. bölüm | Manevi iklim ve merak edilen sorular 24.02.2026SalıCANLI YAYIN