Celal Karatüre ve "Kâbe'de hacılar" akımı
Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 15:51 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 15:52

Celal Karatüre'nin kendine has yorumuyla seslendirdiği "Kâbe'de Hacılar" ilahisi, sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşarak 7'den 70'e herkesin diline dolanan bir akıma dönüştü.