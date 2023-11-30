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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023, 17:49 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 17:55

Seçil Erzan'ın birlikte senet imzaladığını söylediği Moci'nin bankadaki fotoğrafı dosyada

Futbol dünyasının ünlü isimlerini, yüksek gelir vadeden hayali fon yaratarak dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan’ın davasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Erzan’ı tehdit ederek videosunu çektiği ileri sürülen üniversite arkadaşının eşi Mojtaba Hakani’nin bankaya giriş ve çıkışına ilişkin fotoğrafı tespit edildi. Moci lakaplı kişinin görüntüleri, dava dosyasına girdi.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski bankacı Seçil Erzan'ın davası Türkiye gündeminden düşmüyor.

Davada yeni bir gelişme yaşandı.

Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde banka müdürü odasını gösterir 77 güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek bilirkişi raporu düzenlendi.

1 Mart 2023 - 07 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kamera kayıtları dökümlerine göre, Erzan'ı tehdit ederek cep telefonundan videosunu çektiği iddia edilen Mojtaba Hakani, 6 Mart 2023 tarihinde Erzan'ın makam odasına girdiği belirlendi.

Raporda, saat 14.31 sıralarında 55-60 yaşlarında kırmızı gömlekli, siyah montlu, kot pantolonlu şahsın (Mojtaba Hakani) müdür odasına giriş yaptığı ve saat 15.32 sıralarında odadan çıkarak ayrıldığı tespitine yer verildi.

Raporda Erzan'ın "Moci" lakaplı Hakani'ye ilişkin verdiği ifadeye de yer verildi.

Seçil Erzan'ın birlikte senet imzaladığını söylediği Moci'nin bankadaki fotoğrafı dosyada - 1

İfadesinde, Moci diye bahsedilen kişinin, üniversiteden arkadaşının eşi olduğunu anlatan Erzan, "Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım. Hatta Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte gidip 10 milyon TL para aldım. 14 milyon TL para olacak şekilde geri ödedim." dedi.

"Süleyman Aslan'ın Florya'da bir ofisi bulunmaktadır. Süleyman Aslan bu 10 milyon TL parayı Denizbank'taki odamda bana yanında Moci de bulunduğu sırada teslim etti." diyen Erzan, şöyle devam etti:

"Karşılığında da 14 milyon TL'lik Moci ile birlikte senet imzaladım. Ancak 14 milyon TL'yi Süleyman Aslan'a elden ödedim. Ayrıca Süleyman Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan'a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim."

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