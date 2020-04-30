Şarkıcı Sümer Ezgü canlı yayında tabureden düştü kahkahalar havada uçuştu! 'Sümer iyi misin?'

30.04.2020 14:56

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken oturduğu tabureden düştü.60 yaşındaki Sümer Ezgü'nün tabureden düştüğü anlara şahit olanlar, “Sümer iyi misin” sorusuna kahkahalarla yanıt aldı. Antalya'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün tabureden düştüğü anların videosunu izleyenler de kahkahalarına hakim olamadı!

Sümer Ezgü sosyal medyada katıldığı canlı yayında tabureden düştü. Hem Ezgü hem de sunucular kahkalara boğuldu. Kabataş Erkek Liseliler Derneği'nin yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına evinden katılan Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sohbet sırasında koltuktan düştü.

"Kabataş Sohbetleri" adlı programa, Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ve Duygu Canbaş'a konuk olarak bağlanan Sümer Ezgü, yayın sırasında oturduğu taburede arkasına yaslanmaya kalkışınca bir anda ekrandan kayboldu.

Canbaş'ın, "Sümer iyi misin" sorusuna düştüğü yerden kahkalarla karşılık veren Ezgü, "Duygu bu da nazarlık olsun. Bu çok komik oldu" diyerek gülmeye devam etti. Yayında bir süre kahkahalar duyuldu.

SÜMER EZGÜ: SABAH KALKTIM HALA GÜLÜYORUM

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden katıldığı canlı yayında tabureden düştüğü anları anlattı. Yayına 5 dakika kala eve girdiğini ve apar topar telefon ile kulaklığını ayarladığını belirten Ezgü, "Canlı yayın devam ederken tabureye oturduğumu unutmuşum. Arkalıksız tabi ve yayın sırasında arkaya dayandım ki birden kadrajdan çıktım. Tabi çok komik bir şey, o sırada çok ciddi bir şey konuşuyorduk. Sağlık, doktorların özverisi, uymamız gereken konular konuşulurken, birdenbire böyle düşünce inanılmaz komik bir durum oldu. Duygu bir taraftan ben bir taraftan güldük, tutamadık kendimizi. Gece boyunca da güldüm, sabah kalktım yine gülüyorum. Görüntüleri izledikçe çok komikti. Sabah uyandım yine gülüyorum ve hanım, beni 'Çocuk uyanacak' diye yataktan kovdu. Bunu gören arkadaşlar 'Ya Sümer şu sıkıntılı günlerimizde vallahi o kadar güldürdün ki bizi, içimiz rahatladı' diyorlar. Hakikaten çok bunaldık bugünlerde. 16 Mart'tan beri evde kapalıyız. Sanat akademimiz var, kapattık. Onu yaşatmak zorundayız, stresler var. Dolayısıyla bu olay bize şifa gibi geldi" diye konuştu.