RAMAZAN İMSAKİYE
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Bursa'da yol kenarında fuhuş! Pazarlık ve gözaltı anları kamerada

Bursa'da yol kenarında fuhuş! Pazarlık ve gözaltı anları kamerada
30.04.2020 14:38

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınına rağmen yol kenarlarında fuhuş pazarlığı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 1 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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