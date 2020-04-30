Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınına rağmen yol kenarlarında fuhuş pazarlığı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 1 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bursa'da yol kenarında fuhuş! Pazarlık ve gözaltı anları kamerada
30.04.2020 14:38
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