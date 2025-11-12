PODCAST CANLI YAYIN
Sarıyer’de silahla TV binasına giren şüpheli tutuklandı

Sarıyer’de silahla TV binasına giren şüpheli tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de TV8-Beinsport binasına silahla giren Kemal S. (42) olay yerine polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlenirken, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polislerinin Kemal S. ile müzakere yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir yorumcunun eşini azarladığını hakaret ettiğini ve bağırdığını söylediği öğrenilen Kemal S. ifadesinde, "Ben de bunun üzerine sinirlendim. Olay günü güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim. Olaydan dolayı pişman değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi. Adliyeye sevk edilen Kemal S., çıkarıldığı mahkemece, 'Silahlı tehdit' ve 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklandı.

Bunlar da Var

Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle