Batman’da otobüs ile çekici çarpıştı: 11 yaralı

Batman’da Beşiri yolu üzerinde otobüs ile çekicinin karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Beşiri kara yolunda meydana geldi. 63 YE 022 plakalı çekiciye bağlı 63 AEM 729 plakalı yarı römork ile 72 S 0501 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

