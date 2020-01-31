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Sarıyer'de polis okulunda uyuz salgını! 10 gün tatil edildi

Sarıyer'de polis okulunda uyuz salgını! 10 gün tatil edildi

31.01.2020 17:16

İstanbul Sarıyer'deki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, yaşanan uyuz salgını nedeniyle 10 gün tatil edildi. Okul yönetimi tarafından alınan karar sonrası okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüs boşaltılıp ilaçlamaya alındı.


Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, uyuz salgını nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

Okulda eğitim gören bazı öğrencide baş gösteren uyuz nedeniyle Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu 10 gün tatil edildi. Okulda eğitim gören çok sayıda polis adayında tespit edilmeye başlayan ve hızla yayılan uyuzun önüne geçmek için okul yönetimi tarafından alınan kararla, okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüs boşaltılıp ilaçlamaya alındı.

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