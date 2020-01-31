Sivas-Malatya karayolu, 55. kilometresinden itibaren ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, maddi hasarlı ve yaralanmalı bazı kazalar da meydana geldi.
Sivas-Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı31.01.2020 18:02
- Sivas-Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
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