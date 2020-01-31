Sivas-Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı 31.01.2020 18:02

Sivas-Malatya karayolu, 55. kilometresinden itibaren ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, maddi hasarlı ve yaralanmalı bazı kazalar da meydana geldi.