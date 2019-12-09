Sarıyer'de motosikletli maganda terörü! 09.12.2019 10:29

İstanbul Sarıyer'in çeşitli noktalarında bir maganda motosikletine sırtüstü uzanıp ayaklarını da gidona uzattıktan sonra metrelerce tek tekerlek üzerinde gitti. Magandalıkta adeta çığır açan genç, parklara girerek motosikletiyle merdivenlerden inip çıktı. Mega kentte terör estiren maganda, işlek noktalarda da "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları ise kaydedip sosyal medyadan paylaştı.