Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde mürettebatı şoke eden olay: Kendini asarak intihar etti

Son dakika haberine göre, Sarıyer Kilyos açıklarında bir yük gemisindeki mürettebattan biri odasında kendini asarak intihar etti. Mürettabatı şoke eden olay sonrası gemiye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin incelemelerinin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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