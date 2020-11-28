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Bursa'da kanlı infaz! Taksici Sadık Çayır'ın cezaevi önünde öldürüldüğü anın videosu ortaya çıktı...

Bursa'da kanlı infaz! Taksici Sadık Çayır'ın cezaevi önünde öldürüldüğü anın videosu ortaya çıktı...
28.11.2020 11:55
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Bursa’da cezaevindeki oğlunu ziyarete giden taksici Sadık Çayır, cezaevi önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı kısa sürede çatışmaya dönerken vücuduna 9 kurşun isabet eden Çayır hayatını kaybetti.


Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi´nde, saat 14.30 sıralarında yaşandı.

Taksici Sadık Çayır, 7 Haziran günü park meselesi nedeniyle oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanlarıyla tarışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Serdar Umur'un hayatını kaybettiği çatışmada, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Çayır'ın oğlu Alican Çayır ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

OĞLUNU GÖREMEDEN ÖLDÜRÜLDÜ
Sadık Çayır, bugün tutuklu oğlunu ziyaret etmek için Bursa H Tipi Cezaevi'ne geldi. Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla art arda ateş etti. 9 kurşun isabet eden Çayır, ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırının daha önceki olayla ilgili olabileceği bildirildi.

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