Sapanca Gölü'nde vahim manzara: Tarihi kalıntılar ortaya çıktı!

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yetersiz yağış ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kritik seviyenin altına indi. Su seviyesinin 29,80 metreye düşmesiyle gölde tarihi olduğu değerlendirilen taş kalıntılar gün yüzüne çıktı, bazı sandallar ise karaya oturdu.

10 Santimetre Daha Düşerse Acil Plan Devreye Girecek

SASKİ verilerine göre gölün su seviyesi 10 santimetre daha düşerek 29,70 metreye inerse acil eylem planı uygulanacak. Bu kapsamda endüstride su kesintileri, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımda içme suyu kullanımına yönelik denetimlerin artırılması ve turistik tesislerdeki havuzlara su verilmemesi gibi önlemler hayata geçirilecek.

20 Metre Çekildi, 149 Santimlik Kayıp

Son 5 yılın ortalamasına göre 149 santimlik seviye kaybı yaşanan Sapanca Gölü, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Kuruyan dere yatakları ve kaybolan binlerce metreküp su, göldeki kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Yetkililer, suyun tasarruflu kullanılmasını ve kaçak kullanımın önlenmesini vurguluyor.

Ulusal Ölçekte Kuraklık Planı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sapanca'nın yanı sıra Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik ve Seyfe göllerindeki kuraklık riskine karşı ulusal ölçekte "acil eylem planı" hazırlayacak. Amaç, su kaynaklarındaki kaybı durdurmak ve uzun vadeli çözüm adımları atmak.