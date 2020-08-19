ATV'nin yeni yarışması Şans Kapıyı Çalınca, yayınlanan son bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İzleyicinin merakla takip ettiği yarışmada Özkan ailesi 50.000 TL değerindeki büyük ödülü kazandı. İşte Şans Kapıyı Çalınca yarışmasında geceye damga vuran o anlar...
'Şans Kapıyı Çalınca'da yarışan Özkan ailesi 50.000 TL'lik ödülü kazandı
19.08.2020 01:36
- 'Şans Kapıyı Çalınca'da yarışan Özkan ailesi 50.000 TL'lik ödülü kazandı
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