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Şanlıurfa'da 'yuh' dedirten görüntüler! Koronavirüs uyarısı yaptı! 20 kişi saldırdı! İşte o anlar

Şanlıurfa'da 'yuh' dedirten görüntüler! Koronavirüs uyarısı yaptı! 20 kişi saldırdı! İşte o anlar
DHA
29.01.2021 10:42
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Akıncı 5. bölüm 2. fragmanı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında doktorlardan hasta bakıcısına kadar hastanelerde çalışan herkes canla başla mücadele ediyor. Bu olağanüstü duruma rağmen kendini bilmezler de yok değil. Şanlıurfa’daki özel bir hastanede güvenlik görevlisi olan İbrahim Sezer, ameliyat sonrası servise alınan hastayı ziyarete gelen yakınlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıda bulununca dövüldü. Sezer’in yaklaşık 20 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan İbrahim Sezer, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.


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