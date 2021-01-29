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Öldürülen Arzu Aygün'ün kızından yürek burkan paylaşım

Öldürülen Arzu Aygün'ün kızından yürek burkan paylaşım
29.01.2021 11:28
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Samsun'da 42 gündür haber alınamayan Arzu Aygün ormanlık alanda ölü bulundu. Aygün'ü öldürdüğünü itiraf eden Muharrem Coşkun, emniyetteki ifadesinde kan donduran cinayetin detaylarını anlattı. Arzu Aygün'ün kızı N.S. Aygün (16), annesi ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Acılı kız paylaşımında, "Annem sen bunu hak etmedin. Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem' ve 'Annem bu başına gelenleri asla ve asla hak etmedi ama hakkın adaleti diye şey var. İnşallah annemin olayı da önceki olaylar gibi bir kravat, iki pişmanlıkla 3 günde kapanmaz" ifadelerine yer verdi.


Samsun'da 42 gündür kayıp olan ve tabancayla vurularak öldürülmüş halde cansız bedenine ulaşılan Arzu Aygün'ün kızı N.S. Aygün (16), annesi ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

Acılı kız paylaşımında, "Annem sen bunu hak etmedin. Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem' ve 'Annem bu başına gelenleri asla ve asla hak etmedi ama hakkın adaleti diye şey var. İnşallah annemin olayı da önceki olaylar gibi bir kravat, iki pişmanlıkla 3 günde kapanmaz" ifadelerine yer verdi.

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