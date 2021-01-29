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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu! 385 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu! 385 köy yolu ulaşıma kapandı
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Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. İl genelinde 385 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirilirken, ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatıyor.

İlde kar nedeniyle 385 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü. Sivas'ı çevre illere bağlayan bazı geçitlerde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

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