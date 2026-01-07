PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga: O anlar kamerada!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi hafif yaralandı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ceylanpınar Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi sopalarla hafif yaralandı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgaya karışan taraflar, polis ekipleri olay yerine gelmeden bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

