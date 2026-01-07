Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga: O anlar kamerada!

Olay, Ceylanpınar Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi sopalarla hafif yaralandı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgaya karışan taraflar, polis ekipleri olay yerine gelmeden bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.