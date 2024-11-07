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Şanlıurfa’da hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı
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Şanlıurfa’da hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 22:52

Şanlıurfa'da Suruç Devlet Hastanesinde görevli dahiliye doktoru, kadın hastayı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayene sırasında 25 yaşındaki L.İ.'yi taciz etti. Taciz iddiasını belgelemek için hastaneye bir kez daha giden L.İ., odadaki pencere kenarına yerleştirdiği cep telefonuyla taciz anları kaydetti.

KANITLARLA POLİSE BAŞVURDU

Elindeki görüntülerle birlikte polise giden mağdur L.İ., doktor hakkında şikayette bulundu.

Suruç Kaymakamlığı, konuya dair yazılı bir açıklama yaparak Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V.'nin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ."Suruç Devlet Hastanesinde görevli Uzman Tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddiaları ile ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış ve Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir"

TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayene sırasında L.İ.'yi taciz ettiği iddiasıyla savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen sapık doktor tutuklandı.

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