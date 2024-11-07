Bakırköy'de kaza: Sabıkalı üst geçitte bu kez İSKİ aracı devrildi!

Sabıkalı üst geçitten yine aynı manzara geldi. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde 8 ayda 5 kazanın yaşadığı üst geçide İSKİ'ye ait vinç çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
TIR DORSESİNDEN AYRILDI
Aynı noktada geçtiğimiz Ekim ayında üst geçide çarpan TIR dorsesinden ayrılmıştı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen vinç yardımıyla TIR ve dorsesi bulunduğu yerden kaldırılmıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 12 Mart 2024'te üs geçide çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.
İETT DE KAZAYA KARIŞMIŞTI
Son olarak Ağustos ayında İETT otobüsü aynı noktada kazaya karışmıştı.