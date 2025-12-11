Şanlıurfa'da elektrik denetiminden gizli kripto para üretim tesisi çıktı

AHIR GÖRÜNÜMLÜ YAPIDAN KRİPTO MADENİ ÇIKTI

Dicle Elektrik'in Şanlıurfa Hilvan'da yaptığı kaçak elektrik denetiminde, dışarıdan ahır gibi görünen yapının içinde gizli kripto para madenciliği tesisi ortaya çıkarıldı. Tesisin, 1.600 kWh gücündeki kaçak trafoyla beslendiği ve günlük 40 bin kWh elektrik tükettiği belirlendi. Bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine eş değer olduğu kaydedildi.

AYLIK KAYIP 1000 ÇEYREK ALTIN

Uzmanlar, tam kapasite çalışan tesisin aylık elektrik kullanımının değerinin yaklaşık 1000 çeyrek altına denk geldiğini aktardı. Kaçak kullanım, yapay zekâ destekli dronların kırsalda yaptığı tarama sırasında tespit edildi.

SAVCILIK TRAFOYA EL KOYDU

Dicle Elektrik'in suç duyurusunun ardından savcılık, kaçak trafoya el koyma kararı verdi. Tesisteki bilgisayar sistemleri ve bağlantılı ekipmanlarla ilgili inceleme ise güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.