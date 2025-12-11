Şanlıurfa'da elektrik denetiminden gizli kripto para üretim tesisi çıktı
Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki tesiste rutin olarak sürdürdüğü kayıp kaçak denetimi sırasında gizli kripto para üretim tesisi bulduğunu duyurdu. Tesiste, kripto para üretimi için gerekli olan elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı anlaşıldı. Yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde ahır şeklinde tasarlanmış bir yapının içerisinde, 1.600 kWh gücünde kaçak trafo tespit edildi. Kurulan kaçak elektrik düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine denk geldiği belirlendi.
AHIR GÖRÜNÜMLÜ YAPIDAN KRİPTO MADENİ ÇIKTI
AYLIK KAYIP 1000 ÇEYREK ALTIN
Uzmanlar, tam kapasite çalışan tesisin aylık elektrik kullanımının değerinin yaklaşık 1000 çeyrek altına denk geldiğini aktardı. Kaçak kullanım, yapay zekâ destekli dronların kırsalda yaptığı tarama sırasında tespit edildi.
SAVCILIK TRAFOYA EL KOYDU
Dicle Elektrik'in suç duyurusunun ardından savcılık, kaçak trafoya el koyma kararı verdi. Tesisteki bilgisayar sistemleri ve bağlantılı ekipmanlarla ilgili inceleme ise güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.