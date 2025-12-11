Arnavutköy’de mikser kazası: Şoför öldü öfkeli yakınlar yanlış kişiye saldırdı
Arnavutköy'de çalışır haldeki beton mikserini temizlerken içine düşen Ahmet Çakır (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemi tamamlanan Çakır'ın yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde firma yetkisi sandıkları kişiye saldırdı. Çakır'ın cenazesinin memleketi Samsun'un Terme ilçesinden defnedileceği öğrenildi.
MİKSERİN İÇİNE DÜŞEREK CAN VERDİ
Olay, dün saat 22.15'te Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Beton mikserini yol kenarına çekip hortumla temizlik yapan Ahmet Çakır, dengesini kaybederek çalışır durumdaki mikserin içine düştü. Olay yerine gelen ekipler, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
YAKINLARI 'İHMAL VAR' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ
Cenazeyi teslim almaya gelen aile, firma yetkilisi sandıkları kişiye saldırdı. Kızı Nagihan Çakır, olayda ihmal olduğunu belirterek babasının hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan çalıştırıldığını söyledi.
CENAZE SAMSUN'DA DEFNEDİLECEK
Otopsisi tamamlanan Ahmet Çakır'ın cenazesinin Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.