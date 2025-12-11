PODCAST CANLI YAYIN
Maltepe'de kargo çalışanı araç içerisinde ölü bulundu

Maltepe'de bir kargo çalışanı işe gitmek için bindiği araç içerisinde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz belli olmayan çalışanın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OTOPARKTA ARAÇ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 09.30 sıralarında Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Sabah işe gitmek için aracına binen N.C.'yi (70) hareketsiz gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İncelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN İFADESİ

Mahalle sakinlerinden Azmi Kahraman, ölen kişinin kargo çalışanı olduğunu belirterek, "Sanırım işe gidecekti. KOAH hastası olduğu söyleniyor. Yalnız yaşıyormuş, bir kızı varmış. Yeni taşınmış buraya. Araç içinde kendiliğinden ölmüş" dedi.

