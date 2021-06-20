İstanbul Sultangazi'de yangın paniği! Kurtarılmayı böyle beklediler

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir binanın zemin katında su tahliyesi yapan jeneratör alev aldı. Jeneratörden çıkan yangın sonrası büyük panik yaşanırken, binada mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası Sultangazi'de bir binanın zemin katında su tahliyesi yapıldığı sırada jeneratör yandı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.





Uğur Mumcu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda dün saat 19.00 sıralarında yağış sonrası binanın zemin katını su bastı.

Bina sakinlerinin bildirmesi üzerine ilçe belediyesine bağlı ekipler, su tahliyesi çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında su tahliyesinde kullanılan jeneratör alev alarak yanmaya başladı. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, yangın sırasında binayı duman sardı.

ÇOCUKLAR AĞLAYARAK KURTARILMAYI BEKLEDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, duman tahliyesi yaptı.

Üst katlarda mahsur kalan çocuklar, olan biteni meraklı gözlerle izlerken ağladıkları da görüldü. Mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişi, merdiven aracıyla kurtarıldı.