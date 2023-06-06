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Samsun'da yaşanan sel felaketinin yeni görüntüler ortaya çıktı

Samsun'da yaşanan sel felaketinin yeni görüntüler ortaya çıktı
06.06.2023 11:55 - Son Güncelleme: 06.06.2023 11:59

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:18
Şırnak'ta güvenlik korucusu...
Yaşam 03:01
Kamyonet yan yattı, camlar...
Yaşam 03:30
Yollar çöktü, araçlar çöken...
Yaşam 02:47
Sel tehlikesi yaşayan ilçede...
Yaşam 00:28
Bakımsız İETT otobüsünde...
Yaşam 00:32
İETT aracı zincirleme kazaya...
Yaşam 00:50
22 ilde 68 suçtan aranan şahıs...
Yaşam 02:22
TEM Otoyolu savaş alanına...
Yaşam 01:47
Annesine küfreden arkadaşını...
Yaşam 00:15
Otomobilin çarptığı adam...
Yaşam 01:09
Sahil Güvenlik ilk 5 ayda...
Yaşam 01:11
Selin çökerttiği bölüme...

Samsun'da sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrilirken, sel sularından kaçan site sakininin görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında dün meydana geldi. Samsun’da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. 13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

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