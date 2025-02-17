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Samsun’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 20:52 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 20:52

Samsun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevleri Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Can Erzenoğlu idaresindeki 55 AJL 574 otomobil ile Yusuf İslam Yavuz yönetimindeki 55 RG 765 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Doğan Can Erzenoğlu ve Yusuf İslam Yavuz ile otomobilde bulunan Bedirhan Dereözü ve Umut Arlı yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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