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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Mart 2024, 18:13 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 18:13

Samsun'da köpek dehşeti! 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otoparkın önünde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Muhammet Emin Aslan, 3 köpeğin saldırısına uğradı. Ailesi çocuğu kurtarmak için büyük çaba gösterirken, çocuk sol ayağının bileğinden ısırıldı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde meydana geldi. Ramazan Aslan eşi, çocukları ve yeğeni ile alışveriş için aracını özel otoparka park etti. Alışveriş dönüşü aracını almaya giden ailenin yanındaki 7 yaşındaki Muhammet Emin Aslan'a otoparkın önünde 3 köpek birden saldırdı. Aslan ailesi çocukları köpeğin elinden kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Köpeklerden biri Muhammet Emin Aslan'ı sol ayağının bileğinden ısırdı. Yaralanan çocuk ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşadıkları dehşet dolu anları anlatan baba Ramazan Aslan köpeğin aracını park ettikleri otoparka ait olduğunu belirterek" Köpekler biranda çocuğuma saldırdı. Kurtarmak için uğraştık. Kimse yardıma gelmedi. Köpek çocuğumu ısırdı, hastaneye getirdik. Köpeğin sahiplerinden şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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