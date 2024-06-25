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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 21:29 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 21:29

Samsun'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde 4 gün önce akrabalarıyla birlikte serinlemek için mendireklerin üzerinden denize giren ve dalgalar arasında kaybolan Cihan Yılmaz'dan acı haber geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin denizdeki arama çalışmaları sırasında, olay yerinin 8 mil açığında su üzerinde nesne saptamasıyla yapılan incelemede ceset olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botuyla Terme Limanına getirilen cesedin Cihan Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından Cihan Yılmaz'ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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