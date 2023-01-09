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Samsun'da bir evde çıkan yangında yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Samsun'da bir evde çıkan yangında yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
09.01.2023 22:55 - Son Güncelleme: 09.01.2023 22:55

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Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Ovabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Safiye Karalı'nın evinde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verip yardım istedi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde bulunan Safiye Karalı hayatını kaybetti. Ovabaşı Muhtarı Aydın Demir, "Vatandaşlar evden duman çıktığını görünce yangın mahalline koşmuşlar. Durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber vermişler. Olayı duyunca biz de yangın yerine geldik. Yalnız yaşayan Safiye teyze hayatını kaybetmiş. Üzgünüz" dedi.

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