4. Levent’te motosikletle gelen iki şahıstan birinin açtığı ateş sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent Emniyetevleri Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sosyal medyadan bir şahısla tartıştığı iddia edilen Cihan Ö., randevulaştıktan sonra akşam saatlerinde buluşma noktasına gelerek beklemeye başladı. Bir süre burada bekleyen Cihan Ö.’ye motosikletle seyreden iki saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu Cihan Ö. karnından ve kaval kemiğinden, o esnada yoldan geçen ve olayla alakası olmayan Cihan H. ayağından ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı.