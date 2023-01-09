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4. Levent’te motosikletle gelen iki şahıstan birinin açtığı ateş sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı

4. Levent’te motosikletle gelen iki şahıstan birinin açtığı ateş sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı
09.01.2023 22:59 - Son Güncelleme: 09.01.2023 23:47

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Olay, saat 18.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent Emniyetevleri Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sosyal medyadan bir şahısla tartıştığı iddia edilen Cihan Ö., randevulaştıktan sonra akşam saatlerinde buluşma noktasına gelerek beklemeye başladı. Bir süre burada bekleyen Cihan Ö.’ye motosikletle seyreden iki saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu Cihan Ö. karnından ve kaval kemiğinden, o esnada yoldan geçen ve olayla alakası olmayan Cihan H. ayağından ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı.

Yaşam Videoları

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Cihan Ö. ve Cihan H.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, üstünden kimlik çıkmadığı için belirlenemeyen kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis saldırganın peşinde

Öte yandan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliğini tespit eden polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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