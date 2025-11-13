Sakarya’da işçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı!

PODCAST CANLI YAYIN
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde önündeki araca çarpmamak için manevra yapan işçi servisi karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, servistekiler büyük panik yaşadı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsüyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

MANEVRA FACİAYA YOL AÇTI
Kaza, Ada Caddesi Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana geldi. U.K. idaresindeki 54 S 2135 plakalı işçi servisi, önünde seyreden 54 AFG 030 plakalı otomobilin yavaşlaması üzerine araca arkadan çarptı. Çarpmanın ardından manevra yapan servis, karşı yönden gelen U.S.G. yönetimindeki 54 BZ 322 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTI İŞÇİLER PANİK YAŞADI
Kaza sırasında serviste bulunan işçiler büyük korku yaşarken, otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

