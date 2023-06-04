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Sahil Güvenlik ilk 5 ayda Çanakkale açıklarında 953 kaçak göçmen yakaladı

Sahil Güvenlik ilk 5 ayda Çanakkale açıklarında 953 kaçak göçmen yakaladı
04.06.2023 09:23

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Çanakkale açıklarında yasa dışı göçmen kaçaklığına karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2023 yılının ilk 5 ayında 953 kaçak göçmen yakaladı. 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden devam ediyor. Çanakkale’nin Ayvacık, Ezine, Eceabat ve Bozcaada ilçesi açıklarında 2023 yılında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen tekne, lastik bot ve can salı içindeki toplam 953 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

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