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Şahan Gökbakar: Buraya provokatörler geliyor, bir tanesini gırtlaklıyordum

Şahan Gökbakar: Buraya provokatörler geliyor, bir tanesini gırtlaklıyordum
05.08.2021 00:04 - Son Güncelleme: 05.08.2021 00:15
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Türkiye başta turizm şehirleri olmak üzere 180'den fazla bölgede çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor. Devlet ve millet alevlere karşı kenetlenmişken provokatörlerden sahneye çıkıyor. Muğla'nın Marmaris'te orman yangınlarıyla mücadele bölgesinde bulunan Şahan Gökbakar da bu provokatörlere dikkat çekti. Bölgede bulunan provokatörlerin itfaiye ekiplerie müdahale ederek olayları körüklediğini belirten Gökbakar, "Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var. Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada." ifadelerini kullandı.


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