Muğla Bodrum Mazı Mahallesi alevlere teslim oldu! Kimi gelinliği için ağladı kimi denizden tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 50 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler; Bodrum'daki yangında tahliye edilen Mazı Mahallesi'ne ulaştı. Mahallenin Aşağı Mazı kesimine giden tüm yollar alevler nedeniyle kapandı, alevler buradaki evlerin etrafını sarıp bahçelerine kadar girdi. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bölgede mahsur kalan 50 kadar köylü, mahalle meydanında toplanıp, endişe içinde söndürme çalışmalarını izledi. Köylülerden 3 yıllık evli olduğu öğrenilen Merve Kuşlar, "Gelinliğim içerde. Gelinliğim yanacak" diyerek ağladı. Alevlerin sıçradığı Bodrum'un Mazı Mahallesi'nin Aşağı Mazı kesimi de denizden tahliye edilmeye başladı.