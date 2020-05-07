Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! İstiklal Caddesi'nde tepki çeken görüntü

07.05.2020 15:07

Koronavirüs tedbirlerinde yeni sürece girilmesinin ardından yer yer vatandaşların rehavete kapıldığı görülüyor. İstiklal Caddesi'nin bugün de kalabalık olması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İstiklal Caddesi, iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken, evde kalmaya çalışalım” ifadelerini kullanarak benzer görüntüler konusunda uyarmıştı.