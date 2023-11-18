Rögarlar taştı, yollar göl oldu! İzmirli vatandaş isyan etti: ''Çile devam!''

İzmir'de bugün öğle saatlerinde başlayan ani sağanak yağış, şehri felç etti. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, trafikte aksamalar yaşandı. Konak, Bornova, Balçova ve Karşıyaka ilçelerindeki birçok iş yeri su altında kaldı. Kordonboyu'nda ise su seviyesi hızla yükselerek, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Vatandaşlar, ellerine aldıkları cep telefonlarıyla yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyada paylaşarak yetkililere seslendi. ''İzmir'in her zaman ki hali. Çile devam. Kemeraltı'nın kaderini değiştirmemiz gerekiyor'' şeklinde tepkilerini dile getiren İzmirli, şehrin altyapısının bu tür durumlara dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.