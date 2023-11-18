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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023, 13:09 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 13:30

Rögarlar taştı, yollar göl oldu! İzmirli vatandaş isyan etti: ''Çile devam!''

İzmir'de şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirerek trafikte zor anlara neden oldu. Konak, Bornova, Balçova ve Karşıyaka ilçelerindeki iş yerleri su altında kalırken, Kordonboyu'nda su seviyesi yükseldi. Vatandaşlar, ellerine aldıkları cep telefonlarıyla yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyada paylaşarak yetkililere seslendi. ''İzmir'in her zaman ki hali. Çile devam. Kemeraltı'nın kaderini değiştirmemiz gerekiyor'' şeklinde tepkilerini dile getirdi.

İzmir'de bugün öğle saatlerinde başlayan ani sağanak yağış, şehri felç etti. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, trafikte aksamalar yaşandı. Konak, Bornova, Balçova ve Karşıyaka ilçelerindeki birçok iş yeri su altında kaldı. Kordonboyu'nda ise su seviyesi hızla yükselerek, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Vatandaşlar, ellerine aldıkları cep telefonlarıyla yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyada paylaşarak yetkililere seslendi. ''İzmir'in her zaman ki hali. Çile devam. Kemeraltı'nın kaderini değiştirmemiz gerekiyor'' şeklinde tepkilerini dile getiren İzmirli, şehrin altyapısının bu tür durumlara dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

SIRADAKİ VİDEO
İzmir'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü!
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