Rize'de helikopterlerin yaylalara erzak ve hayvan yemi seferleri devam ediyor

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 10:03

Rize'de hafta sonu yaşanan sel, heyelan ve kar nedeniyle yolları kapanan Çamlıhemşin ilçesine bağlı yaylalara askeri helikopterlerle erzak ve hayvan yemi taşınmaya devam ediliyor.

Hafta sonu 50 cm üzerinde karın yağdığı Avasor, Apivana, Samistol, Kavran, Palakçur, Yukarı-Çaymakçur, Aşağı-Çaymakçur, Huser ve Kaçkar yaylalarındaki vatandaşlara helikopterle erzak ve hayvanlar için yem ulaştırıldı. Jandarma Havacılık Komutanlığına ait S-70 Skorsky helikopter ile gerçekleştirilen sevkiyatla bölgedeki ihtiyaçlar karşılandı.