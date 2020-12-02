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PKK operasyonunda yakalanan CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi

PKK operasyonunda yakalanan CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi
02.12.2020 15:35
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CHP'nin terör örgütü PKK'yla ilişkisi her geçen gün bir bir ifşa oluyor. Son olarak PKK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.


Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi.

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