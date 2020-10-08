Pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü

Samsun'da arkadaşlarıyla parkta oynayan 11 yaşındaki Tuğba Kaplan, parkın yanındaki bahçede bulunan pitbull cinsi köpekleri sevmek istedi. Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kıza çevredekiler yardım etti. Kanlar içinde kalan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi'nde 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları ile oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istediler. Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen 3 adet pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu.

SAMSUN'A SEVK EDİLDİ

Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Yaşadığı dehşeti anlatan Tuğba Kaplan, arkadaşları ile parka gittiğini, arkadaşının köpekleri sevmek için yanına gidip kapıyı açınca köpeklerin kendisini ısırmaya başladığını ve sürükleyerek içeri çektiğini söyledi.

"ŞEHRİN MERKEZİNDE BUNLARI BESLİYORLAR"

Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan ise, "Çocuklar parka gidiyorlar. Parka giderlerken kapıyı açıyorlar. Köpek gelip bunları ısırıyor. 3-4 tane, 5 tane pitbull cinsi köpek. Şehrin merkezinde bunları besliyor. Yazık günah değil mi? Şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.