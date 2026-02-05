Pişkinliğin zirvesi! Hem kaşını patlattı hem sıra verdi

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıPişkinliğin zirvesi! Hem kaşını patlattı hem sıra verdiPişkinliğin zirvesi! Hem kaşını patlattı hem sıra verdiGiriş Tarihi: 05 Şubat 2026 11:36 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Eyüpsultan’da trafikte darp skandalı! 27 yaşındaki Mustafa Tüsü’yü yaralayan şahıs, olaydan hemen sonra hiçbir şey olmamış gibi ATM sırasına girip mağdurla dalga geçercesine konuştu.Bunlar da Var 05:51Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm" 05.02.2026Perşembe 01:12Bizans’ın dengelerini Sultan Orhan belirliyor 04.02.2026Çarşamba 05:15G.Saray-İstanbulspor maçında korkutan an! Kafa kafaya çarpıştılar 04.02.2026Çarşamba 01:04GOL | Galatasaray 3-1 İstanbulspor 04.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN