SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBaşkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye TOGG hediye etti!Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye TOGG hediye etti!Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 00:41 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 01:34 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Resmi ziyaret kapsamında Mısır’da bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye’nin yerli ve milli gururu Togg’u, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye hediye etti.Bunlar da Var 01:13GOL | Gençlerbirliği 1-0 Eyüpspor (Varesanovic) 04.02.2026Çarşamba 01:03GOL | Karagümrük 0-3 Başakşehir (Crespo) 04.02.2026Çarşamba 01:11GOL | Karagümrük 0-2 Başakşehir (Shomurodov) 04.02.2026Çarşamba 00:54GOL | Karagümrük 0-1 Başakşehir (Fayzullaev) 04.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN