Pınar Gültekin cinayeti davası ertelendi! Avukat Rezan Epözdemir: ''Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik uygulanmaya çalışılıyor''

SON DAKİKA HABERİ Pınar Gültekin cinayeti davası ertelendi! Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Pınar Gültekin'in babası ve ailenin avukatı Rezan Epözdemir, sanıklar için haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını ileri sürerken, duruşmada tartışma çıktı. Daha sonra duruşma 15 Şubat'a ertelendi. Öldürülen genç kızın babası Sıddık Gültekin, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum." diyerek duruşma salonunu terk etti.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yaptı.

Saat 13.30'da başlayan duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katıldı.





Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanık dinlendi.

Saat 13.30'da başlayan duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katıldı.





Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanık dinlendi.

PINAR GÜLTEKİN'İN ANNESİ VE BABASI KONUŞTU

Pınar Gültekin'in Babası Sıddık Gültekin:

Bu artık Pınar Gültekin de davası değil Türkiye'nin davası. Bundan sonra hiçbir kadın öldürülmesin gerçekten biz onu diyoruz başka da bir şey diyemiyoruz. Öyle üzgünüz ki yani ne konuşacağımızı bilmiyoruz. Haklı olduğumuz halde haksız çıkıyoruz. Yani o kadar…









Pınar Gültekin'in Annesi Şefika Gültekin:

Ne diyeceğim? Ona bir ağır ceza… O kadar ceza istiyorum ki diri diri yaktı kızı. Bizi bitirdi, bizi mahvetti. Onlar ailece içinde. Ailece yardım ettiler. Babası da kardeşi de ortağı da hepsi beraber...

Pınar Gültekin'in Ağabeyi Vedat Gültekin:

Bir daha kadın cinayetlerinin yaşanmamasını temenni ediyoruz. Katil Metin Cemal Avcı'nın en ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını istiyoruz. Kardeşinin de en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca bu işte kimin parmağı varsa hukuk önünde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Avukatımıza da sonsuz güveniyoruz. (Para teklifi oldu mu?) Yok biz bilmiyoruz.

GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mahkeme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sanki yargılanan Cemal Metin Avcı değilmiş de Pınar Gültekin'miş gibi algı ve intiba oluşturulmaya çalışılıyor.

Kamuoyu nezdinde Pınar Gültekin'e işlenen bu canavarca işlenmiş cinayet meşrulaştırmaya çalışılıyor. Sanki burada yargılanan Pınar Gültekin ve özel hayatıymış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.





Bu silsileye bakarsak önce panik atak olduğu söyleniyor. Akıl sağlığı ile ilgili kendisinin hiçbir iddiası yok. Yakmış, benzinle yakmış, beton dökmüş, dereye atmış varili… Sonrasında telefonu 3 parçaya ayırmış. Sonra SİM kartında bir parçaya ayırmış. Telefon sinyal kayıtları versin diye Akyaka'ya götürmüş. Tasarlamış, planlamış… Profesyonel bir kadın katili gibi cinayet işlemiş.

Her anını ilmik ilmik örmüş. Gelip burada bir kurgulanmış savunmada bulunuyor. Benden bile neredeyse daha akıllı. Cinayetin sonrasını planlamış. 4 gün boyunca saklanmış. Arayanları reddetmiş. SİM Kartı kırmış, olay yerini temizlemiş. Her şeyi varil içine atmış. Buna rağmen cezai ehliyeti ile ilgili rapor alınıyor. Cezai ehliyeti tamdır geliyor.





Keşif mahallinde, cinayet mahali koşulları sağlanamamış. Varil yanıyor… Maktulün kütlesi itibariyle 65 kilo, 1.83 cm boyunda… 60 cm varilin uzunluğu biliyorsunuz. Bilirkişi raporuna bakıyoruz, bir polis memuru fizik mühendisi, kimya mühendisi değil… 'Özçekim, kütle, karışım, kimyasal formlar'dan bahsediyor. Fizik biliminin temel evrensel kuramlarına atıf yapıyor, bilimsel önermeler yapıyor. Resmen sanık Mertcan Avcı'yı aklamaya çalışan bilirkişi raporu tanzim ediyor.



Avukat Epözdemir'in ardından konuşan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin şöyle konuştu:

'Ben ilk defa sanık sandalyesinde kendimi buldum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu mahkemede iyi bir adalet çıkacağına inanmıyorum. Yüreği yanan bir baba olarak, geçen sefer de dile getirdik. Ama maalesef sayın başkan sanki sanık biziz de mağdur olan onlar. Ben bunu ilk kez gördüm. Ben bu mahkemeden bu başkanla iyi bir adalet çıkacağını tahmin etmiyorum. Reddi hakim istiyorum.

Benim yerimde kim olsa mahkemeyi terk eder. Adam orada şahitleri resmen şahide yön veriyor. Ben ilk kez gördüm. neler yaşanmadı ki. Şahit ifade veriyor.ç Canının güvendiği delil olarak bu şahidi gösterdiler ve gerçekten şahit ifade veriyor. Başkan şahide resmen yön veriyor. Başka bir şey diyemiyorum.





PINAR'IN BABASI DURUŞMAYI TERK ETTİ

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına devam edildi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tanık Ceren Tunç'un dinlendiği sırada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, itiraz ederek mahkeme başkanından söz istedi.

Mahkeme başkanı, Epözdemir'e konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine Pınar Gültkekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti. Pınar Gültekin'in ailesi reddi hakim talebinde bulundu.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme heyetinin ilk duruşmada istediği raporlar, mahkemeye ulaştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin tanzim ettiği raporda Avcı'nın, olay sırasında akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Adli Tip Kurumu 1. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda ise Gültekin'in cesedinin yanmasından dolayı kesin ölüm nedeninin bulunamadığı ancak boğularak ölmüş olabileceği belirtildi.





İKİNCİ DURUŞMA BUGÜN

Davanın 2'nci duruşması, bugün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 13.30'da görülmeye başlandı.

Duruşmadan önce açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkemeye ulaşan keşif raporunun kendilerini tatmin etmediğini söyledi. Epözdemir, "Sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu düşünüyorduk. Tahrikten faydalanmak için ezberletilmiş savunmalar yapıyordu. Planlı ve programlı bir cinayet işledi. Ardından suç delillerini gizliyor. Kendisinin talebi olmamasına rağmen cezai ehliyetinin olup olmadığını belirlemek amacıyla rapor istendi. O raporda da cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı. Ardından keşif yapıldı ancak bilirkişi raporu bizi tatmin etmedi. Çünkü bilimsel olmadığını düşünüyoruz. Keşif mahallinde yanan değil, normal bir varil kullandı. Bunun yanı sıra raporda fizik ve kimya bilimine ilişkin tespitler yer alıyor. Bu sebeple biz raporu fizik ve kimya mühendisinin tanzim etmesini beklerdik. Ancak hazırlayan bir polis memuru olduğu için bizi memnun etmedi. Bugün fizik veya kimya mühendisleri tarafından rapor istenmesini talep edeceğiz. Keşif mahallinin mülkiyeti sanıklarda olduğu için istedikleri gibi tanzim etmişler. Savunmalarını tasdikleyecek şekilde kokoreç kapları koymuşlar. Bu yönüyle de akademik bir rapor olmadı. Bugün 3'ü mahkeme huzurunda 5 tanık dinlenecek. Adli Tıp Genel Kurulu'ndan bir rapor gelmesini bekliyoruz. Öte yandan mahkeme, telefonun iCloud şifresinin belirlenmesi için ABD'ye müzekkere yazdı. Böyle bir şeye hiç şahit olmadım. Bu müzekkerenin amacı maktuleyi kötü göstermektir. Bu müzekkerenin cevabı ne zaman gelir bilmiyoruz. Bu ara karardan rücu isteyeceğiz. Mahkeme burada rücu ederse esas hakkında mütalaa için dosyanın savcılığa verileceğini umut ediyoruz" dedi.





AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI

Temmuz ayında Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinin katil zanlısı Cemal Metin Avcı için Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme ara kararında katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik rapor tanzim edilmesini istemişti. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin raporunda Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin bulunduğu açıklandı.