Haberler Yaşam Videoları Pendik'te korku dolu anlar! Oto tamirhanesinde yangın: 7 kişi yaralandı

Pendik'te korku dolu anlar! Oto tamirhanesinde yangın: 7 kişi yaralandı

Pendik'te korku dolu anlar! Oto tamirhanesinde yangın: 7 kişi yaralandı
25.06.2023 18:57

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:15
Önce müjde! Ardından ilk test....
Yaşam 03:31
Kaza yaptığı aracını terk edip...
Yaşam 02:32
Bolu geçişinde tatilcilerin...
Yaşam 01:34
Trafik ekiplerinin yoğun...
Yaşam 01:38
Koyunu döverek bayıltan...
Yaşam 02:35
Otomobil scootera çarptı 14...
Yaşam 00:42
Adana'da dehşet: Boşanma...
Yaşam 06:04
Yollarda bayram yoğunluğu...
Yaşam 02:19
Yılanların dansı kamerada
Yaşam 02:16
“Tacize uğradım” diyen kadını...
Yaşam 03:36
Manisa'da fabrikada yangın:...
Yaşam 00:28
Sevgilisine çarpan yaşlı adamı...

Pendik'te oto tamirhanesinde çıkan yangında 7 kişi yaralandı. Mahsur kalan vatandaşları kurtaran 2 itfaiye eri de yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın esnasında içeride mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmak isteyen bir kişi yanan iş yerine girmeye çalıştı.

Yaşam Videoları

Yangın saat 17.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tek katlı oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm tamirhaneyi sararken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince sokak üzerinde şerit çekilerek önlem alınırken, itfaiye çalışanlarınca da yangına müdahale edildi.

Yangın esnasında içerde bulunan 5 kişi mahsur kalırken mahsur kalanların iş arkadaşları yangının olduğu iş yerine girmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle durdurulabilen bir kişi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yanan iş yerinde mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarılırken o anları çevredeki vatandaşlar alkışlarla izledi. yangın esnasında müdahalede bulunan 2 itfaiye eri dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında mahsur kalarak kurtarılan yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınırken, polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA