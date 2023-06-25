Pendik'te korku dolu anlar! Oto tamirhanesinde yangın: 7 kişi yaralandı

Yangın saat 17.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tek katlı oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm tamirhaneyi sararken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince sokak üzerinde şerit çekilerek önlem alınırken, itfaiye çalışanlarınca da yangına müdahale edildi.

Yangın esnasında içerde bulunan 5 kişi mahsur kalırken mahsur kalanların iş arkadaşları yangının olduğu iş yerine girmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle durdurulabilen bir kişi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yanan iş yerinde mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarılırken o anları çevredeki vatandaşlar alkışlarla izledi. yangın esnasında müdahalede bulunan 2 itfaiye eri dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında mahsur kalarak kurtarılan yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınırken, polis ekiplerince inceleme başlatıldı.