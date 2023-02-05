Pendik'te 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Yangın saat 18.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Binanın çatı katının bir kısmı tamamen alevlere teslim oldu. Yangın sırasında evde bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.