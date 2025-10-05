PODCAST CANLI YAYIN
Parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Kırıkhan ilçesi İçada Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, parmağına yüzük takmayı denedi. Parmağında yüzüğü deneyen vatandaş, yüzüğü çıkartmayı deneyince başarısız oldu. Kendi imkanlarıyla yüzüğü çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, spiral ile müdahalesi sonucunda yüzüğü sıkışan parmaktan kurtardı. Parmağına sıkışan yüzüğü çıkartılan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Bunlar da Var

Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle