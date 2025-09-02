PODCAST CANLI YAYIN

Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü 29 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Sardar Attaullah Mengal’ın ölüm yıl dönümü anmasına düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinde, Belucistan Ulusal Partisi'nin kurucu lideri Sardar Attaullah Mengal'ın ölüm yıl dönümü anmasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.

Terörle Mücadele Dairesi (CTD), Shahwani Stadyumu yakınındaki saldırının intihar saldırısı olabileceği üzerinde durduklarını açıkladı ve ekiplerin olay yerinde kanıt topladığını belirtti.

Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti, saldırıyı şiddetle kınayarak, teröristlerin kötü emellerinin her ne pahasına olursa olsun engelleneceğini söyledi.

Öte yandan, Pakistan'da haziran ayında düzenlenen 78 terör saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, 189 kişi de yaralanmıştı.

Ankara Çankaya’da dehşet: Sarımsak satan kişi başından vurularak öldürüldü
Aydın Nazilli’de feci kaza: 8 yaralı
AVM genel müdürü kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada!
İnegöl’de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı
