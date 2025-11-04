Telefonlarınızı depreme hazırlayın! Saniyeler hayat kurtarabilir! İşte hayati telefon ayarları - Video

Deprem anında iletişim ve yön bulma en önemli ihtiyaçlardan biri haline geliyor. Ancak panik anında telefonlar işlevsiz hale gelebiliyor. Uzmanlara göre, akıllı telefonlarda önceden yapılacak hazırlıklar hayatta kalma şansını artırabiliyor.

İşte Hayati Telefon Ayarları

Acil durum bilgilerinizi ekleyin: Telefonun "sağlık" ya da "acil durum" bölümüne kan grubunuzu, alerjilerinizi ve yakınlarınızın numaralarını kaydedin.

Konum paylaşımını açın: Google Haritalar veya iPhone'un "Kişilerle Konum Paylaş" özelliğiyle konumunuzu güvenilir kişilerle sürekli paylaşabilirsiniz.

Deprem uyarı sistemini aktif hale getirin: Android ve iOS cihazlarda bulunan "deprem uyarıları" özelliğini etkinleştirerek saniyeler öncesinden uyarı alabilirsiniz.

Şarj tasarruf modunu öğrenin: Elektrik kesintilerinde pil ömrünü uzatmak için düşük güç modunu aktif edin.

Acil durum uygulamaları indirin: AFAD Acil, e-Devlet Deprem Bilgi Sistemi gibi uygulamalar kriz anında bilgi ve yönlendirme sağlar.

Uzmanlardan Uyarı

Afet iletişim uzmanları, "Depremden hemen sonra telefonla arama yapmayın, mesaj veya internet tabanlı uygulamaları tercih edin" uyarısında bulunuyor. Bu sayede hatlar kilitlenmiyor, bilgi akışı kesintisiz sağlanabiliyor.