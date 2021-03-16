Müge Anlı 16 Mart 2021 Salı! Adana'da bir garip olay! Şahap Örcün Çatalan köprüsünde...

Müge Anlı Atv canlı yayında bugün (16 Mart 2021) neler yaşandı? Adana'da bir garip olay! Biri vazgeçti diğeri kayıplara karıştı. Suda mı kayboldu? 53 yaşındaki adama ne oldu? Adana'da bir garip olay! Biri vazgeçti diğeri kayıplara karıştı. Suda mı kayboldu? 53 yaşındaki adama ne oldu?