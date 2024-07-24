SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 21:16 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 21:16

Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Gürece- Bağla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bağla'dan Gürece istikametine doğru giden plakasız motosiklet, karşı yönden gelen T.C.D. yönetimindeki 34 BR 0757 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü, metrelerce savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Saat (77) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilin sürücüsü T.C.D. ile yolcusu J.D. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobildeki yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracıyla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Pendik'te şehir eşkıyaları kamerada: Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti
24.07.2024Çarşamba
Bingöl’deki bıçaklı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o kan donduran anlar
24.07.2024Çarşamba
Yer: Bursa! Arsa kavgasında akrabalar birbirine girdi: 4 yaralı
24.07.2024Çarşamba
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılışının 4. yıl dönümünde böyle görüntülendi
24.07.2024Çarşamba
Kayseri'de kağıt fabrikasında meydana gelen yangın böyle görüntülendi
24.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
BİNGÖL SALDIRI HABERİ: Madde bağımlısı dehşet saçtı: 2 ölü 7 yaralı | Olay anı görüntüsü Bingöl son dakika ölüm haberleri! 00:49
Bingöl'de dehşet! Madde bağımlısı ölüm saçtı: 2 ölü 7 yaralı
24.07.2024Çarşamba
E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi 02:29
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
24.07.2024Çarşamba
Bingöl’de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı! Madde bağımlısı katilin yakalanma anı kamerada! | Son dakika cinayet haberi... 00:34
Sokak ortasında dehşet! 2 ölü, 7 yaralı! Katilin yakalanma anı kamerada!
24.07.2024Çarşamba
Fenomen sunucu Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Narkozun etkisiyle nişanlısını işte böyle sayıkladı 00:50
Fenomen sunucu Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı!
24.07.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA