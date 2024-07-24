Kaza, Bodrum ilçesi Gürece- Bağla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bağla'dan Gürece istikametine doğru giden plakasız motosiklet, karşı yönden gelen T.C.D. yönetimindeki 34 BR 0757 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü, metrelerce savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Saat (77) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilin sürücüsü T.C.D. ile yolcusu J.D. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobildeki yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracıyla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.